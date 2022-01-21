Volkswagen Gol, Türkiye'nin en ucuz otomobili olmaya aday

Volkswagen, 1980 yılından beri Güney Amerika ülkelerine özel ürettiği 'Gol' modelini ülkemizde satışa sunabilir.

Son zamanlarda ülkemizde satılan otomobil fiyatları oldukça yükseldi. Sıfır otomobillere olan ilgi her geçen gün azalırken, otomobil üreticileri daha ucuz modelleri ülkemize getirmeye başlıyor.

Volkswagen'ın 1980 yılından beri Güney Amerika ülkelerine özel ürettiği 'Gol' modelinin, Türkiye'de sıfır araç fiyatlarının fahiş oranda yükselmesi sonrasında ülkemizde de satışa sunulması gündeme geldi.

EN UCUZ OTOMOBİL OLACAK

Türkiye'de satışa sunulması durumunda Volkswagen Gol modeli 180 bin TL dolaylarında fiyat etiketiyle ülkemizde satılan en ucuz sıfır araba olabilir.

Alman otomotiv markası Volkswagen, şu anda Güney Amerika'da orta gelirli kesime yönelik olarak 'Gol' adlı bütçe dostu modelini üretiyor.

Volkswagen Gol modelinin Türkiye'de üretileceği veya ithal edileceği şimdilik bir iddiadan ibaret.

Ülkemizde en ucuz sıfır araba fiyatının aşırı yüksek olmasından dolayı satışları düşen Volkswagen'in 'Gol' hamlesiyle piyasayı hareketlendirmesi bekleniyor. Otomobilin Türkiye'ye ne zaman geleceği henüz belli değil.