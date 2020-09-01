Volkswagen Golf, ağustosta Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Volkswagen Golf, ağustosta Avrupa'nın en çok satan otomobili oldu

Yaklaşık iki aydır tahtını Renault Clio'ya kaptıran Volkswagen Golf, ağustosta yaptığı 31 bin 148 adetlik satışla Clio'nun önüne geçerek zirvede yer aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor günler geçiren Avrupa otomobil pazarı, daha sonra artan taleple birlikte yeniden hareketlendi.

Automotive News Europe, Avrupa'da otomobil satış rakamlarının da olduğu yeni bir rapor yayınladı.

AĞUSTOSUN LİDERİ: RENAULT CLIO

Yaklaşık iki aydır tahtını Renault Clio'ya kaptıran Volkswagen Golf, ağustos ayında yaptığı 31 bin 148 adetlik satışla Clio'nun önüne geçti ve ağustosun en çok satan otomobili oldu.

24 bin 091 adet satış yapabilen Renault Clio'yu ise bir başka Volkswagen Grubu üyesi Skoda Octavia takip ediyor.

Dördüncü sırada Volkswagen Tiguan bulunurken, beşinci sırada Peugeot 208 karşımıza çıkıyor. Kısacası ilk 5 sıradaki otomobillerin tamamı Volkswagen Grubu'na ait.

Golf, en çok satışı ana üssü olan Almanya'da yaptı. Ancak diğer markalarda da durum farklı değil.

Örneğin Peugeot 208 Fransa'da, Skoda Octavia ise Çekya'da en çok satan modeller oldu.

Elektrikli otomobiller ise hala pastanın büyük payını almayı başaramıyor. Benzinli ve dizel modeller arasında ezilen sıfır emisyonlu modeller, sadece Norveç'te akaryakıt ile çalışan türevlerini geçmeyi başardı.

Kaynak: Motor 1 Türkiye



