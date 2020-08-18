Volkswagen Golf Variant artık üretime hazır

Volkswagen Golf Variant, üretime hazır gövdesi ile Almanya'nın şehir içi yollarında test edildi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, her zaman olduğu gibi küçük değişimlerle yeni Golf Variant'ı yeni nesle taşıdı.

Volkswagen'in dünya çapında rekor satışlara ulaşan modelinin station wagon türevi de yolda. Neredeyse kamuflajsız prototipleri ile karşımıza çıkan araç, beklenen tasarım ögeleri ile dikkat çekiyor.

Almanya'nın şehir içi yollarında test edilen modellerin ön kısmı direkt olarak Golf 8'den alınmış gibi görünüyor.

Arka kısımda stopların bir bölümünü gizleyen siyah bantlar bulunuyor olsa da aracın tüm üretim parçaları yerli yerinde duruyor.

AVRUPA İÇİN ÖNEMLİ

Dürüst olmak gerekirse Golf Variant, yılın en çok merak edilen modellerinden biri değil. Öte yandan Volkswagen'in Avrupa'daki ürün gamı için önemli bir ekleme olacağı kesin.

Golf Variant; Ford Focus, Skoda Octavia ve SEAT Leon gibi modellerin station wagon türevlerine direkt rakip olacak.

Motor seçeneklerini de direkt olarak hatchback türevinden alacağına inandığımız araç; benzinli, dizel ve elektrikli opsiyonları ile karşımıza çıkacak.

Henüz aracın performanslı Golf R Variant ya da Golf GTD Variant türevleri hakkında net bir açıklama gelmedi. Ancak Volkswagen, gün geçtikçe hareketlenen performanslı station wagon segmentine giriş yapabilir.

Kaynak: Motor1 Türkiye