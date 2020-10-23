Volkswagen Golf'ün doğalgazlı versiyonu tanıtıldı

Volkswagen; Skoda, Audi ve SEAT modellerinde sunduğu sıkıştırılmış doğalgaz ile beslenen motor seçeneğini, Golf'ün 8. nesline de entegre etti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen bünyesinde yer alan Skoda, Audi ve SEAT modelleri sıkıştırılmış doğalgazdan güç alan motor seçeneklerine sahip. Alman şirket, söz konusu motoru 8. nesil Golf modeline de entegre etti.

1.5 litrelik turbo beslemeli motorundan 131 bg (96 kW) güç, 200 Nm de tork üreten Golf 8 TGI'ın bu verileri, altyapısını ve sıkıştırılmış doğalgaz düzenini paylaştığı yeni Skoda Octavia G-Tec ve Audi A3 Sportback g-tron ile birebir aynı.

Doğalgazlı Golf 8 TGI modelinde bulunan ve akıt aktarım sistemi elden geçirilen motor, Otto çevrimiyle çalışan benzinli kardeşinden farklı olarak doğalgaza daha uygun olan Miller çevrimini kullanıyor.

DAHA YÜKSEK VERİM, DAHA DÜŞÜK EMİSYON

Bu sayede 12,5:1 sıkıştırma oranına sahip olan TGI motor, hem daha düşük karbondioksit emisyonu sunuyor hem de daha yüksek verimde çalışabiliyor.

100 km mesafede yaklaşık 4,1 ile 4,3 kg arasında CNG (sıkıştırılmış doğalgaz) yakan yeni Golf TGI'ın kilometredeki CO2 salımı ise 111 ile 117 gram arasında değişiklik gösteriyor.

Avrupa'daki Golf TGI sahipleri, doğalgazlı motor sayesinde 100 km mesafeyi yaklaşık 4,2 euroya katedebilecek.

Yeni Volkswagen Golf TGI'ın Avrupa satışları hatchback gövde tipi için an itibarıyla başlatılmış durumda. Otomobilin station wagon versiyonun ise kasım ayında satışa çıkması bekleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye