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    Volkswagen Grubu, elektrikli araç satışlarını ikiye katladı

    İçerisinde birçok marka barındıran Volskwagen Grubu'nun elektrikli araç satışları, yılın üçüncü çeyreğinde iki kat arttı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2021 - 08:40
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    Volkswagen Grubu, elektrikli araç satışlarını ikiye katladı

    Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde artmaya devam ederken, birçok marka gelecek yıllarda içten yanmalı motorlara veda edecek.

    Volkswagen Grubu geçtiğimiz günlerde yılın üçüncü çeyreğindeki elektrikli otomobil satışlarını açıkladı.

    Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, SEAT gibi birçok markayı bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, elektrikli otomobil satışlarını ikiye katladı.

    YÜZDE 108'LİK ARTIŞ

    Yılın üçüncü çeyreğinde, tamamen şarj edilebilir araçlardan (BEV) 122 bin 100 adet satan grup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108'lik artış kaydetti.

    Grubun, söz konusu çeyrekteki Plug-in hybrid (PHEV) satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 74 bin 700 olarak kayıtlara geçti

    VOLKSWAGEN

    İLK 9 AYLIK RAKAMLAR

    İlk 9 aylık rakamlara baktığımızda ise Volkswagen Grubu'nun 293 bin 100 adet  tamamen şarj edilebilir araç sattığını görüyoruz. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138'lik artış demek.

    Grubun, ilk 9 aydaki Plug-in hybrid satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak 246 bin olarak kayıtlara geçti

    Yılın ilk 9 ayında toplam elektrikli araç satışları, geçen yılın tamamını şimdiden geride bıraktı.

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