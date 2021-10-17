Volkswagen Grubu, elektrikli araç satışlarını ikiye katladı

İçerisinde birçok marka barındıran Volskwagen Grubu'nun elektrikli araç satışları, yılın üçüncü çeyreğinde iki kat arttı.

Elektrikli otomobil satışları dünya genelinde artmaya devam ederken, birçok marka gelecek yıllarda içten yanmalı motorlara veda edecek.

Volkswagen Grubu geçtiğimiz günlerde yılın üçüncü çeyreğindeki elektrikli otomobil satışlarını açıkladı.

Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, SEAT gibi birçok markayı bünyesinde barındıran Volkswagen Grubu, elektrikli otomobil satışlarını ikiye katladı.

YÜZDE 108'LİK ARTIŞ

Yılın üçüncü çeyreğinde, tamamen şarj edilebilir araçlardan (BEV) 122 bin 100 adet satan grup, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 108'lik artış kaydetti.

Grubun, söz konusu çeyrekteki Plug-in hybrid (PHEV) satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak 74 bin 700 olarak kayıtlara geçti

İLK 9 AYLIK RAKAMLAR

İlk 9 aylık rakamlara baktığımızda ise Volkswagen Grubu'nun 293 bin 100 adet tamamen şarj edilebilir araç sattığını görüyoruz. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 138'lik artış demek.

Grubun, ilk 9 aydaki Plug-in hybrid satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artarak 246 bin olarak kayıtlara geçti



Yılın ilk 9 ayında toplam elektrikli araç satışları, geçen yılın tamamını şimdiden geride bıraktı.