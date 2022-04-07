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    Volkswagen Grubu, lüks sınıfa odaklanarak model sayısını azaltacak

    Volkswagen Grubu, içten yanmalı motorlu modellerinde yüzde 60 kesintiye giderek, hacim ve pazar payı yerine kaliteye ve kâr miktarına odaklanacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 09:03
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    Volkswagen Grubu, lüks sınıfa odaklanarak model sayısını azaltacak

    Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri, yavaş yavaş içten yanmalı motorlardan vazgeçip tamamen elektrikli modellere odaklanmaya başladı.

    Bu üreticilerden biri olan Alman otomobil devi Volkswagen, çatısı altındaki tüm markaların içten yanmalı model sayısını azaltarak kaliteye önem verecek.

    Volkswagen Grubu, 2030'a kadar Avrupa'daki içten yanmalı motorlu modellerinin sayısında yüzde 60 oranında kesintiye gidecek.

    Alman üreticinin model sayısını azaltıp kaliteyi artırarak kendisini üst sınıfa yükseltme planında tedarik zincirindeki sıkıntıların payı oldukça büyük.

    Amaç fiyat artırıp kârı yükseltmek

    Çip krizi nedeniyle arz sorununun yoğun olarak yaşandığı geçen yıl, Mercedes-Benz ve BMW gibi üst kesime hitap eden markalar, üretim hacminin düşmesine rağmen modellerinin fiyatlarını artırarak rekor kâr elde etmeyi başarmıştı. Benzer bir taktiği Volkswagen de uygulayacak.

    volkswagen


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