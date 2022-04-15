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    Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç satışları yüzde 65 arttı

    Volkswagen Grubu çatısı altındaki markaların elektrikli araç teslimatları, yılın ilk çeyreğinde yüzde 65 artarak 99 bin 100 adet seviyesine yükseldi.
    • 15.04.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 09:29
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    Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç satışları yüzde 65 arttı

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, birçok markanın bu pazara yönelmesine neden oldu. Bu markalardan biri olan Alman otomobil devi Volkswagen, satışlarını artırmaya devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre Volkswagen Grubu, ocak-mart döneminde özel kalemler öncesi kârını Ukrayna savaşı ve Çin'deki salgın kısıtlamalarına rağmen yüzde 77 artırarak 8,5 milyar euroya yükseltti. Grubun geçen yılın ocak-mart dönemindeki kârı 4,8 milyar euro olarak açıklanmıştı.

    Grubun, ilk çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,9 azalarak yaklaşık 1,9 milyona geriledi.

    Elektrikli araç teslimatlarında büyük artış

    Buna karşın, tamamen elektrikli araçların teslimatları ilk çeyrekte yüzde 65 artarak 99 bin 100'e ulaştı. Çin’deki elektrikli araçların satışları yüzde 365,5 artarak 28 bin 800’e ulaşması dikkati çekti.

    volkswagen

    Volkswagen, koronavirüs salgınının devam eden etkisi, Ukrayna savaşı ve öngörülemeyen emtia piyasalarının şirketin gelecekteki faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyeceğini de duyurdu.

    Buna rağmen Alman üretici, bu yıl araç satışlarının yüzde 8 ila 13 arasında artmasını bekliyor.

    Diğer Alman otomobil üreticileri BMW ve Mercedes-Benz geçen hafta, ilk çeyrekte araç teslimatlarının sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 15 düştüğünü bildirmişti.


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