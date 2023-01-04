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    Volkswagen, hava yastıkları nedeniyle araçlarını geri çağırıyor

    2015 ve 2016 yılları arasında üretilen 37 bin 558 adet Volkswagen Beetle, geri çağrılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 09:03
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:38
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    Volkswagen, hava yastıkları nedeniyle araçlarını geri çağırıyor

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen,  Takata markalı hava yastıklarından kaynaklı sorunlar nedeniyle, 2015 ve 2016 yılları arasında üretilen 37 bin 558 adet Beetle modelini geri çağırma listesine ekledi.

    Takata hava yastıkları, içerisinde kullanılan gaz nedeniyle yüksek basınçla patlayabiliyor ve çerçevesinden fırlayan parçalar yolculara ve sürücüye zarar verebiliyor.

    2014 yılında başlayan soruşturmanın ardından milyonlarca araç geri çağrılarak Takata'nın iflas etmesine neden olmuştu.

    Sorunlar 2023'te de devam ediyor

    Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, 2023 yılında bile hala Takata kaynaklı ölümlü kazalar gerçekleşiyor.

    Bu tip hava yastıklarına sahip araçlar, gerçek birer tehlike arz etmelerine rağmen sokaklarda gezmeye devam ediyor.

    Toplamda 24 kişi Takata hava yastıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 4'ü, 2022 yılında gerçekleşti.

    volkswagen


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