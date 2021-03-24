Volkswagen, içten yanmalı motor geliştirmeyi durduruyor

Alman otomobil devi Volkswagen, içten yanmalı motor gelişimini durduracak.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motor geliştirmeyi durdurduğunu açıklayan Audi'den sonra, bir açıklama da Volkswagen'den geldi.

Alman otomobil devi, artık geleneksel içten yanmalı motorlar üzerinde çalışmayacağını açıkladı.

Volkswagen'in marka CEO'su Ralf Brandstaetter, ''Şu anda tamamen yeni bir motor ailesinin piyasaya sürüleceğini varsaymıyorum. Bunun yerine, şu anda kullanımda olan birimleri daha da geliştirmek ve bunları Euro 7 gibi yeni emisyon standartlarına hazırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR TARİH OLUYOR

Otomotiv üreticilerinden ve birçok ülkenin aldığı kararları göz önünde bulundurduğumuzda içten yanmalı motorların sonuna yaklaşıyoruz.

Pek çok marka ve ülke, 2030 yılından itibaren bu dönüşümü gerçekleştirmiş olacak. 2030 yılına kadar araç satışlarının büyük bir kısmını elektrikli modeller oluşturacak.