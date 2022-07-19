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    Volkswagen, içten yanmalı motordan vazgeçmiyor

    Volkswagen, birçok modelinde kullandığı 1.5 TSI motorun evo2 versiyonuna geçiş yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:06
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    Volkswagen, içten yanmalı motordan vazgeçmiyor

    Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobiller, yavaş yavaş içten yanmalı motorların yerini alacak.

    Çünkü birçok ülke, gelecekte emisyon değerlerini sıfırlamak için şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladı bile.

    Hükümetler, lider piyasalarda en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar tüm yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacak.

    Volkswagen'den yeni içten yanmalı motor

    Volkswagen, birçok modelinde kullandığı 1.5 TSI motorun evo2 versiyonuna geçiş yapıyor. Görünüşe göre Alman üretici, bir süre daha içten yanmalı motorlardan vazgeçmeyecek.

    Volkswagen, yeni 1.5 TSI evo2 motorunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yüksek verimlilik ve performansı bir arada sunduğu belirtilen yeni nesil dört silindirli benzinli motor ilk olarak 150 hp formunda T-Roc ve T-Roc Cabriolet modellerinde karşımıza çıkacak ve daha sonra diğer modellerde kullanılacak.

    volkswagen

    Alman üretici, geleceğin elektrikte olduğunu düşünüyor ve bu bağlamda 2030 itibarıyla satışlarının yüzde 70'inin elektrikli olmasını hedefliyor.

    Ancak şirket, bir yandan da marka için önemli bir yere sahip içten yanmalı motorlarını da güncelliyor.

    Bunun ilk nedeni olarak Euro 7 emisyon standartlarını gösteren şirket, ikinci sebep olarak da elektrifikasyon sürecinin yavaş ilerlediği ülkelerde içten yanmalı motorlu modellerin hala çok popüler olmasını gösteriyor.


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