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    Volkswagen ID Buzz, 20 binden fazla sipariş aldı

    Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz adındaki tamamen elektrikli minibüs modelinin 20 binden fazla sipariş aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 08:46
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    Volkswagen ID Buzz, 20 binden fazla sipariş aldı

    Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, birçok marka ürün gamını tamamen elektriklendiriyor.

    Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi VolkswagenID Buzz ismindeki tamamen elektrikli minibüs modelini geçtiğimiz aylarda duyurmuştu.

    Volkswagen ID Buzz, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra, standart ve genişletilmiş versiyonlarla da müşterilerle buluşacak.

    Volkswagen ID Buzz 20 binden fazla sipariş aldı

    Volkswagen Ticari Araçlar tarafından aktarılan bilgilere göre, 20 binden fazla ID Buzz siparişi alındı.

    Yapılan açıklamalarda Volkswagen Ticari Araç Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Marka Yönetim Kurulu Üyesi Lars Krause, şu sözleri söyledi:

    Şu anda Volkswagen ID Buzz, 82 kWh'lik bir batarya seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.  VW tarafından aktarılanlara göre, 2022 yılında toplam 15 bin adet araç üretilecek ve ilerleyen dönemlerde bu sayı 130 bine kadar çıkacak.

    volkswagen

    Avrupa'da ID Buzz'ın ticari versiyonunun, diğer özelliklerin yanı sıra, gelişmiş bir otopilot sistemine sahip tamamen otonom bir araç olarak sunulması planlanıyor. Ancak otonom sürüşe sahip modelin biraz daha geç satışa çıkacağı söyleniyor.

    id buzz

    volkswagen id buzz

    VOLKSWAGEN id buzz


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