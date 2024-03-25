Volkswagen ID Buzz, performanslı GTX versiyonuna kavuştu Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz adındaki tamamen elektrikli minibüs modelinin performanslı GTX versiyonunu tanıttı.

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Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, birçok marka ürün gamını tamamen elektriklendiriyor.

Bu markalardan biri olan Alman otomotiv devi Volkswagen, ID Buzz ismindeki tamamen elektrikli minibüs modelini daha önce görücüye çıkarmıştı.

Volkswagen ID Buzz, yolcu ve ticari versiyonların yanı sıra, standart ve genişletilmiş versiyonlarla da müşterilerle buluşacak.

Performanslı GTX versiyonu tanıtıldı

ID. Buzz GTX, çift elektrik motoru ve AWD sürüş sistemi ile birlikte gelecek. Kullanıcılar, ID. Buzz GTX'i standart aks aralığına ya da uzatılmış aks aralığına sahip versiyonları ile alabilecek.

Standart versiyon 79 kWh batarya ile gelirken, uzun versiyonu 86 kWh'lik bataryaya sahip olacak.

Her iki modelin toplam motor gücü 340 beygir olarak belirlendi. Aynı şekilde, her iki versiyonun da 0-100 km/s hızlanma süresi 6.5 saniye. Azami hızları ise elektronik olarak 160 km/s ile sınırlı.

Yaz aylarında satışta

Volkswagen'in verdiği bilgilere göre, ID. Buzz GTX, yaz aylarında satışa sunulacak.