Volkswagen ID.3 daha güçlü motor ile güncellendi: İşte özellikleri Volkswagen, geçtiğimiz sene makyajlanan ID.3 modelini yeniden güncelleyerek satışa çıkardı.

ensonhaber.com

Elektrikli araç yatırımlarına devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli otomobil modeli ID.3'ü yeniden makyajladı.

Küçük değişikliklerle karşımıza çıkan otomobil, artık daha güçlü bir motorla yollara çıkacak.

Yeni Volkswagen ID.3 neler sunuyor

Yeni Volkswagen ID.3 Pro S, önceki modele göre (201 beygir /150 kW) daha güçlü motorlarla (228 beygir / 170 kW) karşımıza çıkıyor.

Volkswagen'in çok eleştirilen bilgi-eğlence sistemi de yenilenerek, daha güçlü işlemci, daha büyük ekran (12.9 inç) ve yeni yazılım sürümüne kavuştu.

Son güncellemeyle birlikte, aracın şarj hızı da artırıldı.

Ekstra güç ile otomobilin 0-100 km/saat hızlanma süresi 0,8 saniye azalarak 7,1 saniyeye düştü.

Elektrik motorunda yapılan verimlilik iyileştirmeleriyle ise aracın menzili 13 km. artarak 572 km'ye yükseldi.

VW ID.3 Pro S, 47 bin 595 eurodan başlayan fiyatlarla Almanya'da siparişe açıldı.