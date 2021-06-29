Volkswagen ID.4'ün Çin satışları beklenenin altında kaldı

Volkswagen'in oldukça güvendiği elektrikli aracı ID.4 satışları, Çin'de sınıfta kaldı. Gelen bilgilere göre araç, ayda yalnızca bin adet civarında satılıyor.

Elektrikli otomobil pazarına dev yatırımlar yapan markalar, kendi elektrikli modellerini müşterilerle buluşuyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen de özellikle elektrikli araç modellerine ilginin yüksek olduğu Çin'de üretimi yüksek tutmaya çalışıyor.

Ancak Alman markanın oldukça güvendiği ID.4 modeli, Çin'de beklenenin çok altında bir performans sergiliyor.

MAYISTA 1200 ADET SATABİLDİ

Reuters'ın haberine göre Volkswagen, mayıs ayında sadece 1.213 adet satabilen ID.4 ile pazara oldukça yavaş bir giriş yaptı.

Mayıs boyunca ulaşılan müşteri sayısı, zaten pek parlak olmayan nisan ayından da yaklaşık 200 adet daha az. Şubattan beridir satılan ID.4 sayısı ise henüz 5.000'i geçmiş değil.

Çin'de Tesla Model Y ise ilk iki ayda 6 bin adedi geride bırakırken, 5 aylık periyotta 30 bin barajını geçmiş durumda. Ancak Volkswagen ID.4, daha rakibinin iki ayda aştığı çıtayı yakalayamadı.

Yıl sonuna kadar şu anda 12 olan ID. satış noktası sayısını 100'ün üzerine çıkarmaya çalışan Volkswagen, satış temsilcisi sayısını ise 825'ten 1.000'e yükseltme hedefinde. Bakalım bu değişimler ID.4'e beklediği yukarı yönlü ivmeyi kazandırabilecek mi?