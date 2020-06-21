Volkswagen ID.4'ün fotoğrafları Çin'de sızdırıldı

Volkswagen ID.4, tanıtımı öncesinde dış tasarımıyla Çin'de tamamen yüzünü gösterdi.

Alman otomobil üreticisi Volskwagen'in geçtiğimiz yıldan beri test ettiği elektrikli SUV modeli ID.4, Crozz ve X isminde iki farklı modelle Çin'de ortaya çıktı. Ancak bu modellerin birbirinden pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz.

Fakat ön ve arka tamponlar ve aydınlatmalardaki farklılık, iki versiyonu bariz bir şekilde birbirinden ayırıyor.

ID.4 X versiyonu sahip olduğu tasarımla daha şehirli görünürken, ID.4 Crozz’daki siyah plastik eklentiler daha çok araziyi andırıyor.

Dış tasarım konusunda hakkında çok şey bildiğimiz ID.4'ün kabinine dair hâlâ herhangi bir şey görüntü sızdırılmış değil.

Çin'in patent ofisinin sağladığı verilere göre ise ID.4'ün uzunluğu 4.592 mm, genişliği 1.852 mm ve yüksekliği 1.629 mm olacak.

TEKNİK DETAYLAR

Volkswagen ID.4’ün teknik detayları henüz tam olarak belli değil. Fakat toplamda 225 kW (306 hp) güç üreten iki elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı batarya konfigürasyonları ile 500 kilometreye kadar sürüş menzili gibi özellikler şimdiye dek ortaya çıkan söylentiler arasında.



Crozz ve X arasında görsel olarak ciddi farklar yok, ancak bunun için resmi açıklamayı beklemek gerekecek. Tabii Avrupa'da ve Amerika'da satılacak ID.4'lerin Çin versiyonundan farklı olma ihtimali de bulunuyor.



