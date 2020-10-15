Volkswagen ID.5, üretime hazır gövdesiyle test edildi

ID.4'ün "coupe" versiyonu olarak tanımlanabilecek Volkswagen ID.5, üretime hazır bir şekilde Nurburgring pistinde görüntülendi.

Elektrikli araç yatırımlarına devam eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ülkemizde de satılacak ilk elektrikli modeli ID.4'ü geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkarmıştı.

ID.4'ün "coupe" versiyonu olarak tanımlanabilecek yeni bir elektrikli model üzerinde daha çalışan alman şirket, henüz bu modelin adını açıklamasa da "ID.5" olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Şirketin yeni elektrikli aracı, üretime hazır gövdesiyle Nurburgring pistinde kameralara yakalandı.

VOLKSWAGEN ID.5 TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

Volkswagen'in ön kısımda uyguladığı kamuflaj, aracı Opel Grandland X'e bir hayli benzetmiş. Fakat kamuflajların altında yatan modelin ID.4'ün tasarımından çok da farklı olmayacağını belirtiliyor.

ID.5'in eğimli tavanı kendisini kardeşinden ayırt edecek en net özlliği olacak. Aynı şekilde arka kısımda da ufak tefek değişimler yaşayacak araç, bir de bagaj kapağına monteli spoiler'a sahip.

Daha da ilginç olan şey, farları kısmen kaplayan sahte Kia ızgaranın yanı sıra, arabanın geri kalanında neredeyse hiç kamuflaj yok. Prototipin ön tarafı, yakın zamanda ortaya çıkan sıradan ID.4 ile aynı görünüyor, ancak arkaya doğru hareket edince farklılaşıyor.





ID.4 ile onun bu coupe benzeri varyantı arasında herhangi bir güç aktarım mekanizması farkı olması beklenmiyor. Son olarak ID.5 modelinin, ID.4'ten çok az daha olsa pahalı olabileceğini söyleyebiliriz.





Kaynak: Motor1 Türkiye



