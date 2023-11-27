Volkswagen ID.7, yarı fiyatına Çin'de satışa çıktı Volkswagen, yeni elektrikli otomobili ID.7 Vizzion'un Çin'de ön satışlarına başladı. Aracın fiyatı, Almanya fiyatının neredeyse yarısı.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yerini Volkswagen ID.7'ye bırakıyor.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, CES 2023 fuarında ID.7 modelini resmen tanıtmıştı.

Volkswagen ID.7 Çin'de satışa çıktı

Volkswagen, yeni elektrikli otomobiliID.7 Vizzion'un Çin'de ön satışlarına başladı. Vokswagen'in Çin'deki iştiraki FAW-VW ile ortak geliştirlen araç globalde satılan ID.7'nin ucuz versiyonu olarak üretildi.

33 bin 200 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkan araç, Almanya'da satılan ID.7'nin neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Almanya'da Volkswagen ID.7, 62 bin 300 dolara alıcı buluyor.

Volkswagen ID.7 Vizzion neler sunuyor

Yeni otomobil, 84.8 kWh'lik nikel manganez kobalt (NMC) bataryadan güç alıyor. Araçta, arka aksa yerleştirilmiş 201 beygir gücünde elektrik motoru bulunuyor.

ID.7'nin Avrupa versiyonunda ise 77 ve 86 kWh'lik iki batarya seçeneği ve 282 beygirlik daha güçlü motor yer alıyor.

Otomobilin menzil değeri ise 642 km olarak belirtilmiş durumda. Aracın bir de çift motorlu 570 km menzile sahip versiyonu bulunuyor. Ancak bu versiyonun fiyatı henüz açıklanmadı.