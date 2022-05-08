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    Volkswagen, İspanya'daki elektrikli otomobil yatırımını 10 milyar euroya çıkardı

    Volkswagen ve ortakları İspanya'da elektrikli araçlar ve piller üretmek için 10 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 09:04
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    Volkswagen, İspanya'daki elektrikli otomobil yatırımını 10 milyar euroya çıkardı

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen  ve ortakları İspanya'da elektrikli araçlar ve piller üretmek için yapacağı yatırımı 3 milyar euro artırarak 10 milyar euro seviyesine çıkardı.

    Şirket, ayrıca İspanya'nın en büyük elektrik şirketi Iberdrola ile Valensiya yakınlarındaki Sagunto kentinde inşa edilecek pil tesisine kısmen güç sağlamak için güneş panelleri kuracak.

    Iberdrola'nın CEO'su Ignacio Sanchez Galan gazetecilere verdiği demeçte, Iberdrola'nın Volkswagen'in elektrifikasyon planına 500 milyon euro yatırım yapacağını söyledi.

    Volkswagen, mart ayında bir pil tesisi kurmak ve İspanya'daki iki otomobil fabrikasında elektrikli araçlar üretmek için 7 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu .

    Ancak CEO Herbert Diess, yeni ortaklarla bu rakamın 10 milyar euroya çıkarıldığını doğruladı.

    volkswagen

    Üretim 2026'ya kadar başlayacak

    Alman otomobil üreticisi, seri üretimin 2026 yılına kadar başlamasıyla birlikte 2023'ün ilk çeyreğinde 40 gigawatt-saatlik (GWh) tesisin inşasına başlamayı hedefliyor.

    Volkswagen, 2030 yılına kadar tesiste 3.000'den fazla personel istihdam edeceğini duyurdu.

    Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi olan İspanya, geçtiğimiz ay elektrikli araç (EV) üretimini teşvik etmek için yaklaşık 3 milyar euroluk kredi ve hibe için bir ihale süreci başlatmıştı.


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