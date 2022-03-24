Petrol
121.56
-0.03%
Euro
16.30
-0.26%
Dolar
14.82
-0.05%
Altın
923.96
-0.43%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
636.816
2.03%
BTXN Coin
41.48
0.80%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 4 C

    Volkswagen, İspanya'ya 7.7 milyar dolarlık tesis kuracak

    Volkswagen, İspanya'daki yeni kuracağı batarya üretim tesisi için 7.7 milyar dolar üzerinde yatırım yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 08:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen, İspanya'ya 7.7 milyar dolarlık tesis kuracak

    Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, İspanya'da yeni batarya üretim tesisinin de içinde olduğu yatırımlar için 7,7 milyar dolar harcayacağını duyurdu.

    Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi, 40 gigavat-saat üretim kapasitesine sahip batarya tesisinin 2026'da üretime başlayacağını açıkladı.

    VW İş Geliştirme Birimi Yöneticisi Thomas Schmall, elektrikli araç piyasasında rekabetçi hale gelmek için İspanya'daki otomobil üretiminde verimliliği artıracaklarını bildirdi.

    Şirketin Almanya'nın dışındaki ilk batarya tesisi, İspanya'nın Valencia' şehrinde inşa edilecek.

    3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

    Yeni tesisin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. Şirket, daha önce elektrikli araç geliştirme ve üretimi için gelecek 5 yılda 52 milyar euro yatırım yapacağını açıklamıştı.

    Volkswagen bu hafta başında da elektrikli akü alanında konumunu güçlendirmek için 2 Çinli şirketle ortak şirket kurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

    VOLKSWAGEN


    İlginizi Çekebilir

    Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
    Dünya

    Tayvan'da 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!
    Bitbot

    Al-Sat robotuyla yeni başlayan yatırımcıların içi rahat!

    Prof. Dr. Murat Akova: 'Deltacron' hafif seyrediyor
    Sağlık

    Prof. Dr. Murat Akova: 'Deltacron' hafif seyrediyor

    Görüş Bildir