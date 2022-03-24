Volkswagen, İspanya'ya 7.7 milyar dolarlık tesis kuracak

Volkswagen, İspanya'daki yeni kuracağı batarya üretim tesisi için 7.7 milyar dolar üzerinde yatırım yapacak.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, İspanya'da yeni batarya üretim tesisinin de içinde olduğu yatırımlar için 7,7 milyar dolar harcayacağını duyurdu.

Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi, 40 gigavat-saat üretim kapasitesine sahip batarya tesisinin 2026'da üretime başlayacağını açıkladı.

VW İş Geliştirme Birimi Yöneticisi Thomas Schmall, elektrikli araç piyasasında rekabetçi hale gelmek için İspanya'daki otomobil üretiminde verimliliği artıracaklarını bildirdi.

Şirketin Almanya'nın dışındaki ilk batarya tesisi, İspanya'nın Valencia' şehrinde inşa edilecek.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Yeni tesisin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi. Şirket, daha önce elektrikli araç geliştirme ve üretimi için gelecek 5 yılda 52 milyar euro yatırım yapacağını açıklamıştı.

Volkswagen bu hafta başında da elektrikli akü alanında konumunu güçlendirmek için 2 Çinli şirketle ortak şirket kurma konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.