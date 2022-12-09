Volkswagen Jetta yıllar sonra yeniden Türkiye'ye geliyor

ABD’deki dizel emisyon skandalı sonrası satışları duran Volkswagen Jetta, yeniden ülkemizde satışa sunulacak.

ABD’deki dizel emisyon skandalı sonrası Volkswagen Jetta’nın tüm dünyada satışları sekteye uğramış Türkiye'de de satışı durmuştu.

Ülkemizde bir süre yüksek satış rakamları elde eden Volkswagen Jetta yeniden Türkiye'ye gelebileceği belirtildi.

Şimdilerde Güney Amerika ülkelerinde satışa sunulan Volkswagen Jetta 2022 model araçlar ülkede yoğun ilgi görüyor.

Volkswagen Jetta özellikleri

Otomobilin kaputu altında 1.5 litrelik motor yer alırken, bu motor 160 beygir güç ve 249 nm tork üretiyor. Araca 2.0 litrelik başka bir seçenek daha eklendi. Bu motorun 231 beygir güç ve 349 nm tork üretebileceği ifade edildi.

Araçlarda 8 inçlik dijital gösterge paneli yer alacağı belirtilirken üst paketlerde ise dijital gösterge 10 inç olarak yer alacağı vurgulandı

Bilgi-eğlence ekranı için de aynı standartlar sunulurken kullanıcıların memnun olması amaçlanıyor.

Gelecek yılın sonlarında Türkiye'de olacak

Hız sabitleme ve yaya algılama özellikleri de ayrıcalık sunarken Volkswagen Jetta'nın 2023 yılı sonlarına doğru Türkiye'de yer alabileceği belirtildi.