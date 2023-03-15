Volkswagen, Kanada'da batarya fabrikası kuracak Volkswagen, Amerika pazarındaki payını büyütmek için Kanada'da yeni bir batarya fabrikası kuracağını duyurdu.

Son zamanlarda birçok otomobil üreticisi, batarya teknolojilerine dev yatırımlar yapıyor. Bu markalardan biri olan Alman Volkswagen, yeni bir yatırım daha yaptı.

Volkswagen, Amerika pazarındaki payını büyütmek için Kanada'da yeni bir batarya fabrikası kuracak.

Şirket, ABD pazarındaki genişlemeyi hızlandırmak amacıyla Avrupa dışındaki ilk batarya fabrikasını kurmak için Kanada'yı seçtiğini duyurdu.

Üretim 2027'de başlayacak

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Kanada'nın St. Thomas, Ontario şehrinde kurulacak batarya üretimi tesisinin 2027'de üretime başlamasının planlandığını açıkladı.

VW CFO'su Arno Antlitz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: