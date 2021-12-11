Volkswagen kasım ayındaki araç teslimatında zarara uğradı

Birçok bilinen markayı bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, kasım ayındaki araç teslimatlarında geçen yılki aya göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine gerilediğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan üretim ve uygulanan salgın önlemleri, çip krizine neden oldu.

Aylar geçtikçe daha büyük bir sorun haline gelen çip krizi otomotiv dünyasını ciddi şekilde etkilemeye devam ederken, birçok tehlikeyi de beraberinde getiriyor.

Simge haline gelen markalar, bu krizin gelecek yıl da devam edeceğini söylerken, Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Nissan ve Honda gibi küresel üreticiler, çip tedarik sorunları nedeniyle bazı fabrikalarda üretimlerine ara verdiklerini duyurmuştu.

VOLKSWAGEN KASIM AYINDAKİ ARAÇ TESLİMATINDA YÜZDE 31,5 AZALMA YAŞADI

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, grubun kasımda araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

EN BÜYÜK SATIŞ PAZARLARI ÇİN'DE DE YÜZDE 38 AZALMA GÖRÜLDÜ

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.

Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1,7 düşerek 8,17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedeflediğini açıkladı.

Ayrıca şirket yönetimi, çip krizinin 2022’nin ilk yarısında da devam edeceğini söyledi.