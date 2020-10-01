Dolar
7.6974
-0.3095%
Euro
9.0322
-0.265%
Altın
1895.15
0.499%
Borsa
1150.14
0.4278%
G. Altın
468.006
0.2111%
Bitcoin
83239.72
0.0722%
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Volkswagen, koronavirüse rağmen satışlarda artış bekliyor

    Volkswagen Group'un açıkladığı 2020 tahminlerinde, koronavirüs salgınına rağmen satışlarda artış beklendiği bilgisi yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 09:09
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 09:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen, koronavirüse rağmen satışlarda artış bekliyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle satışları ve üretimi durdurmak zorunda kalan otomobil üreticileri, yeniden toparlanmanın peşinde.

    Ancak dünyanın dört bir yanından gelen haberlere baktığımızda, bu toparlanmanın uzun sürebileceği net bir şekilde görülebiliyor.

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen ise geleceğe oldukça umutlu bakıyor. Şirket, eylül ayındaki satışlarını sene sonuna kadar sürdürerek, bu zorlu süreçten başarıyla çıkmayı hedefliyor.

    volkswagen

    EYLÜL AYINDA SATIŞLARI ARTIRDI

    Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess, yaptığı basın açıklamasında, koronavirüs krizine rağmen eylül ayı satışları ve teslimatlarının yıllık bazda arttığını ve görünümün bu trendin sene sonuna dek sürmesi yönünde olduğunu söyledi.

    ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DEV YATIRIM

    Deiss ayrıca, Volkswagen'in elektrikli ulaşım konusunda 2024 yılına kadar 33 milyar euroluk ve otonom sürüş teknolojileri için 14 milyar euroluk yatırımlar yapmayı planladığını açıkladı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir