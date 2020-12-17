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- Volkswagen, Lamborghini ve Ducati'yi satmayacağını doğruladı
Volkswagen, Lamborghini ve Ducati'yi satmayacağını doğruladı
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 08:54
Almanya merkezli otomobil şirketi Volkswagen Group, bünyesinde barındırdığı Bugatti, Bentley, Lamborghini ve Ducati'nin geleceği hakkında inceleme başlatmıştı.
Reuters’ın iki isimsiz VW yöneticisine dayandırdığı haberine göre Volkswagen, elektrikli otomobiller için bütçe arayışına girdi ve söz konusu markaları satarak istediğini elde etmeye çalışacaktı.
VOLKSWAGEN KARARINI VERDİ
Volkswagen'in Denetleme Kurulu, satışa çıkabilecekleri söylentileri çıkan Lamborghini, Bentley ve Ducati’nin Volkswagen Grubu’nda kalacağını doğruladı. Bugatti adına ise henüz bir açıklama yapılmadı.
BENTLEY AUDI'YE GEÇİYOR
Yapılan açıklamalara göre Bentley ve Audi’nin elektrifikasyon planları konusunda daha yakından irtibat kurabilmeleri için Bentley, 1 Mart 2021’den itibaren Audi’nin kontrolü altına girecek.
Alman marka, Bentley’den önce Lamborghini ve Ducati'yi de çoktan Audi'nin kontrolü altına almıştı. Volkswagen, bu sayede Porsche harici lüks markalarının çoğunu tek bir bölümde birleştiriyor.
Bu yeniden düzenleme ile Volkswagen, sabit maliyetlerini 2023 yılına kadar yüzde 5 azaltmayı ve önümüzdeki iki yıl içinde malzeme maliyetlerini yüzde 7 düşürmeyi hedefliyor.