Volkswagen, Lamborghini ve Ducati'yi satmayacağını doğruladı

Volkswagen çatısı altında yer alan Bentley, Lamborghini ve Ducati'nin grup tarafından satılma durumu ortaya çıkmıştı. Ancak Alman şirket, bu markaların Volkswagen grubunda kalacağını açıkladı.

Almanya merkezli otomobil şirketi Volkswagen Group, bünyesinde barındırdığı Bugatti, Bentley, Lamborghini ve Ducati'nin geleceği hakkında inceleme başlatmıştı.

Reuters’ın iki isimsiz VW yöneticisine dayandırdığı haberine göre Volkswagen, elektrikli otomobiller için bütçe arayışına girdi ve söz konusu markaları satarak istediğini elde etmeye çalışacaktı.

VOLKSWAGEN KARARINI VERDİ

Volkswagen'in Denetleme Kurulu, satışa çıkabilecekleri söylentileri çıkan Lamborghini, Bentley ve Ducati’nin Volkswagen Grubu’nda kalacağını doğruladı. Bugatti adına ise henüz bir açıklama yapılmadı.

BENTLEY AUDI'YE GEÇİYOR

Yapılan açıklamalara göre Bentley ve Audi’nin elektrifikasyon planları konusunda daha yakından irtibat kurabilmeleri için Bentley, 1 Mart 2021’den itibaren Audi’nin kontrolü altına girecek.

Alman marka, Bentley’den önce Lamborghini ve Ducati'yi de çoktan Audi'nin kontrolü altına almıştı. Volkswagen, bu sayede Porsche harici lüks markalarının çoğunu tek bir bölümde birleştiriyor.

Bu yeniden düzenleme ile Volkswagen, sabit maliyetlerini 2023 yılına kadar yüzde 5 azaltmayı ve önümüzdeki iki yıl içinde malzeme maliyetlerini yüzde 7 düşürmeyi hedefliyor.