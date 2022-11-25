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    Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi

    Volkswagen, One Love yasağı nedeniyle 2022 Katar Dünya Kupası organizatörlerini hedef aldı..
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 08:47
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    Volkswagen, LGBT pazubandını yasaklayan FIFA'yı eleştirdi

    Katar, 2022 yılında Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi oldu. Ancak, ülkenin geleneksel görüşleri nedeniyle zaman zaman eleştiriler yapılıyor.

    Organizasyon başladıktan sonra, aralarında İngiltere ve Almanya’nın da bulunduğu yedi Avrupa takımı, LGBT ile dayanışma için One Love logolu kol bandı takmayı planlıyordu.

    Ancak Katar ve FIFA,  Dünya Kupası maçlarında söz konusu pazubandını takmayı yasakladı.

    FIFA, Katar'ın Dünya Kupası için belirlediği kararlara saygı duyulması gerektiğini açıklamış ve uyulmaması halinde sert yaptırımlar uygulanacağını ifade etmişti.

    Volkswagen'den eleştiri

    Volkswagen, One Love yasağı nedeniyle 2022 Katar Dünya Kupası organizatörlerini eleştirdi.

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda da eşitlik haklarını savunmak için reklam veren Volkswagen, 2022 Dünya Kupası Katar’daki Dünya Kupası maçlarında “One Love” kol bandını takan oyunculara yaptırım uygulayacağını açıklayan FIFA’nın davranışının “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

    ONELOVE


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