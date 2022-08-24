Volkswagen, madencilik sektörüne girmeyi planlıyor

Elektrikli araçlar için batarya üretiminde ham madde tedarikini güvenceye almak isteyen Volkswagen, madencilik sektörüne girecek.

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araçların bataryaları için gelecekte sorun yaşamak istemiyor.

Şirket, Kanada'da madencilik sektörüne girmeyi hedefliyor. Özellikle elektrikli araçlar için batarya üretiminde ham madde tedarikini güvenceye almak isteyen Volkswagen, Kanada madenlerinden ve maden operatörlerinden hisse almak istiyor.

"Hisse almak istiyoruz"

Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Thomas Schmall, Handelsblatt'a yaptığı açıklamada, "Kendi başımıza her hangi bir maden açmıyoruz. Kanada madenlerinden ve maden operatörlerinden hisse satın almak istiyoruz." diye konuştu.

Handelsblatt'a göre Kanada hükümeti ile bu çerçevede bir mutabakat zaptı birkaç gün içinde imzalanacak.