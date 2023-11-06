Volkswagen, maliyetleri düşürmek için işe alımları yavaşlattı Volkswagen, ekim ayında sonlandırmak istediği maliyet kısma planlarını yıl sonuna kadar uzattı ve Almanya'da işe alımları azalttı.

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Bir sözcü, Volkswagen Grubu'nun Almanya'da binek otomobil markası, ticari araçlar ve parçaları için üretim yapan altı fabrikada dışarıdan işe alım politikasını minimuma indirdiğini söyledi.

Bu hamle, markanın 2026 yılına kadar yüzde 6,5'lik satış getirisi hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için tasarlanan maliyet düşürme programının parçası.

Tedbirlerin tamamının ekim ayına kadar belirlenmesi planlanıyordu ancak artık büyük olasılıkla yıl sonuna kadar sürecek.

İş konseyi sözcüsü, şirketin koronavirüs pandemisinden bu yana dışarıdan işe alımın sınırlı olduğunu ve maliyet düşürme hamlesinin bir parçası olarak işe alımları daha da yavaşlattığını söyledi.

İşe alımlar kısıtlı

Şirket sözcüsü, cuma günü personele iletilen yeni politika uyarınca, yalnızca şirketin "geleceğe hazır hale getirilmesi" veya yasal gereksinimlerin karşılanması için gerekli olan rollerin dışarıdan işe alımlara açık olacağını söyledi.