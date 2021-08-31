Volkswagen, manuel şanzımana veda ediyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), otomobillerinde manuel şanzıman kullanmamaya başlandığını duyurdu.

Türkiye de dahil birçok ülkede artık manuel şanzımanlı otomobiller, otomatik vites seçeneğinin gerisinde kalıyor. Durum böyle olunca, markalar manuel vites seçeneğinden teker teker vazgeçiyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW), otomobillerinde manuel şanzımandan yavaş yavaş vazgeçeceğini duyurdu.

Marka, bundan böyle Passat ve Tiguan modellerinde artık sadece otomatik şanzımanın yer alacağını açıkladı. Diğer Volkswagen modelleri ise manuel şanzımana kademeli olarak veda edecek.

Otomotiv devinin bu kararı almasının nedeninin üretim maliyetlerinden tasarruf sağlanması olduğu belirtiliyor.

2023'TE MANUEL ŞANZIMANIN FİŞİNİ ÇEKECEK

Manuel şanzımanların geliştirilmesini durdurarak maliyetlerden tasarruf etmek isteyen Volkswagen, 2023’ten itibaren piyasaya sürülecek olan kompakt SUV modeli 3.nesil Tiguan ile birlikte manuel şanzıman üretimine son verecek.

Geçtiğimiz mayıs ayında, Aston Martin de günden güne talebin azaldığı manuel şanzıman seçeneğine veda edeceğini duyurmuştu.