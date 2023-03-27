Volkswagen markası Cupra, ABD pazarına giriyor Volkswagen Grubu markalarından Cupra, ABD pazarına girmek için hazırlıklara başladı.

Bir zamanlar Seat'ın performanslı otomobilleri için alt marka olarak konumlanan, fakat kısa bir süre önce kendi başına bir marka haline gelen Cupra, ABD pazarına girmek için çalışmalar yürütüyor.

Cupra CEO'su Wayne Griffiths, markanın ABD pazarı için araştırmalara başladığını bildirdi.

Halihazırda sadece Avrupa'da satışta olan Cupra'nın, gelecekte elektrikli otomobilleri ile ABD'de varlık göstermek istediği belirtiliyor.

2025 yılına kadar 3 yeni elektrikli otomobil tanıtacak Volkswagen Grubu bünyesindeki Cupra'nın, ABD haricinde Meksika ve Avustralya gibi pazarlarda da yeni modellerini getireceği belirtiliyor.

Cupra CEO'sundan açıklamalar

Konuyla llgili açıklama yapan Cupra CEO'su Wayne Griffiths, şu ifadeleri kullandı: