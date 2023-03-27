Volkswagen markası Cupra, ABD pazarına giriyor

Bir zamanlar Seat'ın performanslı otomobilleri için alt marka olarak konumlanan, fakat kısa bir süre önce kendi başına bir marka haline gelen Cupra, ABD pazarına girmek için çalışmalar yürütüyor.
Cupra CEO'su Wayne Griffiths, markanın ABD pazarı için araştırmalara başladığını bildirdi.
Halihazırda sadece Avrupa'da satışta olan Cupra'nın, gelecekte elektrikli otomobilleri ile ABD'de varlık göstermek istediği belirtiliyor.
2025 yılına kadar 3 yeni elektrikli otomobil tanıtacak Volkswagen Grubu bünyesindeki Cupra'nın, ABD haricinde Meksika ve Avustralya gibi pazarlarda da yeni modellerini getireceği belirtiliyor.
Cupra CEO'sundan açıklamalar
Konuyla llgili açıklama yapan Cupra CEO'su Wayne Griffiths, şu ifadeleri kullandı:
Küresel bir marka olma hedefimiz doğrultusunda, Kuzey Amerika pazarına giriş için şartları analiz etmeye başladık.
Markamızın otomobilleri ABD'de potansiyel müşteriler ile test ediyoruz. Amerikalıların Cupra'nın tasarım ve performansını seveceğini düşünüyoruz.