Volkswagen, menzilleri artırarak Tesla'ya rakip olacak

Sektörü domine eden Tesla ile yarışmak isteyen Volkswagen, gelişmiş bataryalar kullanarak elektrikli araçların menzilini artırmak istiyor.

Elektrikli olan otomobillere olan ilginin artması ve gelecekte uygulanacak sıkı emisyon kuralları, artık tüm üreticilerin bu pazara daha fazla ilgi göstermesini sağlıyor.

Dieselgate skandalının ardından dizel motorlara olan güvenini kaybeden Volkswagen, ID.4 ile elektrikli otomobil pazarında beklentileri karşılamayı başarmıştı.

TESLA İLE REKABET EDECEK

Alman üretici, 2024 yılından itibaren elini yeni bataryalar ile güçlendirecek ve Tesla'nın karşısına çıkacak. Yeni batarya teknolojileri için ABD'li QuantumScape isimli firma ile yıllar önce anlaşan Volkswagen, böylece araçların menzilini artırarak Tesla ile rakebete girecek.

QuantumScape şirketine 300 milyon dolarlık yatırım yapan ve yüzde 20 hissesini alan Volkswagen, üretilen ilk bataryaları 2024 yılında ilk defa araçlarında kullanacak ve ardından seri üretime geçilecek.

FİYATLAR DÜŞEBİLİR

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, yeni nesil batarya teknolojilerinin Tesla karşısında ellerini güçlendireceğini söylüyor. Diess'e göre bu bataryalar, elektrikli otomobillerin fiyatlarının düşmesine de yardımcı olacak.