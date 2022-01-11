Volkswagen Microbus, elektrikli olarak geri dönüyor

Bir dönemin ikonik aracı Volkswagen Microbus, tamamen elektrikli bir araç olarak 2022 yılında yeniden yollarda olacak.

Elektrikli otomobillerin oldukça ilgi gördüğü son yıllarda birçok marka, kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda bu elektriklendirme sürecinden ikonik modeller de nasibini alıyor.

Volkswagen, Detroit otomobil fuarında ID Buzz konseptini ilk kez ortaya çıkarmasından yaklaşık beş yıl sonra, şimdi de ikonik Microbus modelini elektriklendireceğini açıkladı.

MART AYINDA GELİYOR

Alman şirketin CEO'su Herbert Diess, ikonik Microbus'ün elektrikli versiyonu için "efsane geri dönüyor" tweet'ini attı ve tanıtım için 9 Mart 2022 tarihini işaret etti.

Microbus özellikle 1950 ve 80'li yıllar arasında hayli popülerdi. VW, ilk tanıtım sonrası olumlu geri dönüşlerle birlikte elektrikli Microbüs için yeşil ışık yaktı. Aracın 2023'te yılında yollarda olacağı tahmin ediliyor.



