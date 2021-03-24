Volkswagen Nivus, 2021'in ikinci yarısında Avrupa'ya geliyor

Volkswagen'in geçtiğimiz yıl sonuna doğru tanıttığı SUV modeli Nivus, yılın ikinci yarısında Avrupa yollarına çıkacak.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Brezilya'da sıfırdan geliştirdiği kompakt crossover modeli Nivus'u, 2020 yılının sonlarında tanıtmıştı.

Güney Amerika ülkelerinin ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan araç, bir süredir o bölgede zaten satışta.

Volkswagen, şimdi de otomobili Avrupa yollarına çıkarmaya hazırlanıyor. Volkswagen T-Cross'un coupe tasarımlı versiyonu niteliğindeki bu model, Toyota C-HR'a doğrudan rakip olacak.

YILIN İKİNCİ YARISINDA AVRUPA'DA

Volkswagen'in patronu Ralf Brandstatter, "Bu yılın ikinci yarısında yeni sportif crossover modelimizi Avrupa için sunacağız." şeklinde bir açıklama yaptı.

Kendisi bu açıklamasında doğrudan Nivus ismini kullanmasa da kesin olarak bu araçtan bahsettiği biliniyor.

TEKNİK DETAYLAR

Nivus, Güney Amerika'da tek motor seçeneğiyle satılıyor. O motor da 1.0 litrelik 3 silindirli turbo benzinli TSI ünite olarak karşımıza çıkıyor..

Avrupa'da araca 4 silindirli turbo benzinli 1.5 TSI motor seçeneğinin eklenmesine de kesin gözüyle bakılıyor. Aracın uygun fiyatlı olması için de hibrit versiyon sunulmayacağı da biliniyor. Dizel motor ise zaten VW dahil olmak üzere artık tüm markaların gözden çıkardığı bir seçenek.

Volkswagen Nivus'un ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz doğrulanmadı.



