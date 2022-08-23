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    Volkswagen, Norveç'te sadece elektrikli araç satacak

    Volkswagen, 2024 itibarıyla Norveç'te sadece elektrikli araç satacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:45
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    Volkswagen, Norveç'te sadece elektrikli araç satacak

    Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artarken, birçok üretici kendi elektrikli araçlarını piyasaya sürmek için yarışıyor.

    Şu anda her ne kadar bu araçlar popüler olsa da birçok ülkede hala benzinli ve dizel araç satışı oldukça fazla.

    Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre Norveç, kişi başına elektrikli araç satışlarında dünya şampiyonu.

    Norveç'te araç satışları koronavirüs krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, 2021'de elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 65'ini oluşturarak rekor düzeye yükselmişti.

    Volkswagen, Norveç te sadece elektrikli araç satacak #1

    Volkswagen'den Norveç kararı

    Volkswagen, 2024 itibarıyla Norveç'te sadece elektrikli otomobil satacağını duyurdu.

    Pazar büyüklüğü açısından elektrikli otomobil denince akla ilk gelen ülkelerden biri Çin olsa da elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payının en yüksek olduğu ülke Norveç.

    Norveç'te 2022'nin ilk yarısında en çok satılan elektrikli otomobil Tesla Model Y oldu. Ardından, Volkswagen'in ID.4 modeli ve Skoda Enyaq geliyor. Alman üretici ülkede ayrıca ID.5 isimli coupe-SUV ve ID.3 hatchback modellerini de satıyor.

    Norveç parlamentosu, daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına kadar sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.


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