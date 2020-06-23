Volkswagen, otomobil yazılımlarına yatırım yapıyor

Volkswagen, geleceğin araçları için bir işletim sistemi geliştirme konusunda rakip otomobil üreticileriyle görüştü.

Elektrikli otomobillerle birlite otonom sürüş desteğinin de kullanıma sunulması; radar, kamera ve ultrasonik sensörleri bağlamak ve kullanabilmek için yazılım ihtiyacı da doğurdu.

Birçok otomobil üreticisi, geleceğin otomobillerinde daha güçlü bir yazılım kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Volkswagen, dijital servisler ve yazılımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Christian Senger, "Otomotiv işletim sistemleri oluşturmak için bir yarış var. Otomotiv dışı birçok oyuncunun bu alanda yetkinlik kazandığını görüyoruz. İşletim sistemi kendi başımıza kontrol edeceğimiz bir şey değil. Çekirdeğini tanımlayacak ve sonra standartlar oluşturmak için hızlı bir şekilde açık kaynaklı bileşenleri dahil edeceğiz. Bu, ortaklıklar için fırsatlar yaratacak." ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz ocak ayında Volkswagen, yaklaşık 3 bin dijital uzman ve 7 milyar eurodan fazla bir bütçeyle kod satırlarını geliştirmekten sorumlu bağımsız bir birim olan Car Software'i başlattı. Şirket, 2025 yılına kadar 10 binden fazla yazılım uzmanına sahip olmak istiyor.

Senger, Volkswagen'nin birçok şirketle görüşmelerde bulunduğunu belirterek, diğer otomobil üreticilerinden projeye katılıp katılamayacakları konusunda birçok soru aldığını söyledi.

Senger, Volkswagen'nin eski yazılımları rakiplerinden entegre etmek yerine yeni bir sistem oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi.