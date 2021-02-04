Volkswagen, otonom sürüş teknolojilerini kendisi üretecek

Volkswagen, elektrikli otomobiller için otonom sürüş teknolojilerini kendisi üretip, araçlarına entegre edecek.

Elektrikli otomobillere olan ilginin oldukça arttığı son yıllarda, birçok marka kendi araçları üzerinde çalışıyor. Ancak araçlar kadar, kullanılan sürüş teknolojileri de oldukça önemli.

Birçok şirket, kendi otonom sürüş teknolojilerini geliştirebilmek için çeşitli şirketlerle ortaklık kurarken, Volkswagen bu yolda yalnız yürüyecek.

Volkswagen, bu teknolojiyi şirket içinde kendisi üretecek ve Alphabet’in sürücüsüz araç şirketi Waymo’yu göz önünde bulunduracak. Bu adım ile Volkswagen, ürün geliştirme üzerine odaklanırken, şirket geliştirdiği yeni teknolojileri başka markalara da satabiliecek.

Volkswagen bu konuda kendi yolunda giden tek firma da değil. Markanın rakiplerinden Mercedes ve Smart’ın tepe kuruluşu olan Daimler de kendi kendine gidebilen sürüş teknolojisi için bir süredir çalışmalar yapıyor.

Şu anda, hiçbir üretici halka satış için Seviye 4 veya Seviye 5 otonom bir araç sunmuyor, ancak Waymo ve Cruise dahil olmak üzere bazı üreticiler halka açık yollarda tamamen sürücüsüz otomobilleri test ediyor.