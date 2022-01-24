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- Volkswagen Passat 2022 güncel fiyat listesi ve son 3 aylık değişim
Volkswagen Passat 2022 güncel fiyat listesi ve son 3 aylık değişim
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 11:57
- Güncelleme : 24.01.2022 - 12:08
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.
Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.
VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ
Son zamanlarda dolar kurunun sert yükselişi nedeniyle, birçok otomobilde olduğu gibi Passat modellerine de zam geldi. Ardından dolar kurunun düşmesi ve geçtiğimiz haftalarda ÖTV dilimlerinde yapılan düzenleme, fiyatları biraz olsun aşağıya çekti.
Volkswagen Passat güncel fiyat listesi; otomobilin Impression, Business ve Elegance donanım paketlerini kapsıyor. İşte ocak ayı güncel Passat fiyatları ve son aylardaki değişim:
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression
- Kasım: 457 bin 600 TL
- Aralık: 615 bin 500 TL
- 2022 Ocak: 573 bin TL
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business
- Kasım: 520 bin 800 TL
- Aralık: 700 bin TL
- 2022 Ocak: 652 bin 300 TL
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance
- Kasım: 628 bin 600 TL
- Aralık: 845 bin 900 TL
- 2022 Ocak: 787 bin 300 TL
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business
- Kasım: 831 bin 600 TL
- Aralık: 1 milyon 118 bin 700 TL
- 2022 Ocak: 1 milyon 041 bin 700 TL
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance
- Kasım: 998 bin 800 TL
- Aralık: 1 milyon 343 bin 800 TL
- 2022 Ocak: 1 milyon 251 bin TL
PASSAT, AVRUPA'YA VEDA ETTİ
Volkswagen Passat sedan ile ilgili beklenen haber geldi. Passat sedanın Avrupa'daki üretimi ve satışı geçtiğimiz haftalarda sona erdi. Uzun tavanlı Passat Variant ise bir jenerasyon daha gördükten sonra durdurulacak.
VEDA BEKLENENDEN ERKEN OLDU
Volkswagen, ABD'ye özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın üretimine 2023 yılında son vermeyi planlıyordu. Ancak Alman üretici, Passat Variant'ın daha fazla satması ve elektrikli araç stratejisi nedeniyle Passat sedanın üretimine daha erken son verme kararı aldı.
Uzun yıllardır Almanya'nın Emden tesisinde üretilen efsanevi model, bu değişim ile yerini başka modellere bırakacak.
Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.
Elektrikli Passat olarak anılan Aero B, ID serisindeki diğer modeller gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek ve tıpkı Passat gibi sedan ve station wagon gövde tipleriyle gelecek.
VOLKSWAGEN PASSAT'IN TÜRKİYE'DEKİ DURUMU NE OLACAK
Volkswagen Passat'ın Türkiye'deki durumuyla alakalı henüz resmi bir açıklama yok. Ancak Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. Volkswagen, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi." demişti.