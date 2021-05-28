Volkswagen Passat, 2023'te yollara veda edecek

Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın da fişini çekecek. Son Passat modeli, 2023'te üretilecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

PASSAT YOLLARA VEDA EDİYOR

Volkswagen'in, Passat'ın ABD ve Avrupa'daki üretimine ve satışına son vereceğini geçtiğimiz haftalarda sizlerle paylaşmıştık. Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli SUV modellerine odaklanması olarak gösterilmişti.

Automotive News Europe'dan gelen şok iddiaya göre Volkswagen, ABD'ye özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın da fişini çekecek. Bu kararla Passat'ın 2023 yılında yollara veda etmesi bekleniyor.

Passat'ın üretilecek son yeni nesil versiyonu, 100 kilometre tamamen elektrikli menzil sunacak bir hibrit türev ile gelecek. Ancak Volkswagen'den başka herhangi bir detay paylaşılmadı.

Gelen bilgilere göre son Passat modeli, sadece station wagon türevi ile satışa sunulacak. Yani efsane Passat Sedan'a daha erken veda edeceğiz.

2023 yılında üretime girecek olan yeni nesil Passat'ın Slovakya'da üretileceği de doğrulandı. Uzun yıllardır Almanya'nın Emden tesisinde üretilen efsanevi model, bu değişim ile yerini başka modellere bırakacak.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.