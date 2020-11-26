Volkswagen Passat, ABD'de yolun sonuna geldi

Volkswagen Passat'ın ABD'de satılan versiyonu, Alman şirketin ID.4 isimli elektrikli SUV modeli nedeniyle tehlikeye girdi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

ABD'DE ARTIK ÜRETİLMEYECEK

Elektrikli araç pazarında büyük yatırımların altına imza atan Volkswagen, Passat'ın ABD'de üretimine ve satışına son verecek.

Volkswagen Passat'ın ABD'de satılan versiyonu, Tennessee eyaletindeki Chattanooga fabrikasında üretiliyor. Ancak Alman marka, geçtiğimiz aylarda tanıttığı ID.4 isimli elektrikli SUV modelini de aynı fabrikada üretmeyi düşünüyor.

2022 yılında başlayacak ID.4 üretimini, 2023 yılında tam kapasiteye çıkarmayı planlayan Volkswagen, böylece fabrikadaki Passat üretimini tamamen sonlandıracak.

SATIŞI DA DURACAK

Fabrikadaki üretim hattını ID.4'e uygun hale getirmek için 800 milyon dolar yatırım yapan Volkswagen, bu atılımla birlikte Passat'ın ülkedeki satışını da durduracak.

Volkswagen Passat modelinin ABD'deki yıllık satış rakamlarına baktığımızda, son yıllarda ciddi bir düşüş yaşandığını görüyoruz.

2017 yılında 60 bin 722 adet olan satışlar, 2018'de 41 bin 401 adede, geçtiğimiz yılda ise 14 bin 123 adede kadar gerilemiş durumda.

Bu nedenle Alman şirketin, ABD'de gayet mantıklı bir adım attığını söyleyebiliriz.