Volkswagen Passat Alltrack Türkiye fiyatı ve özellikleri

Yılın son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanan Volkswagen Passat Alltrack için yeni detaylar geldi. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına elde ediyor.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat, şimdi ise yenilenen station wagon modeliyle kaşrımıza çıkacak.

Önümüzdeki haftalarda Türkiye'ye gelmesi beklenen 2021 Volkswagen Passat Alltrack ile ilgili birçok detay ortaya çıktı.

PASSAT ALLTRACK NELER SUNUYOR

Yeni Volkswagen Passat Alltrack'ın standart donanımları arasında 18 inç alaşımlı jantlar, gümüş tavan rayları, LED stoplar ve dinamik arka sinyaller, LED matrix ön farlar ve dinamik sinyal lambaları, deri koltuk döşeme, 8 inç multimedya ekranı, dijital gösterge paneli, 3 adet USB girişi, kendiliğinden kararan iç dikiz aynası, kablosuz App-connect ve bagajda 12V soket gibi özellikler bulunuyor.

Bunun yanı sıra; anahtarsız giriş ve çalıştırma, hız sabitleyici, kablosuz şarj, start & stop, geri görüş kamerası, 3 bölgeli otomatik klima, 14 yönlü elektrikli ayarlanabilir ve ısıtmalı ön koltuklar, yorgunluk tespit sistemi, geri görüş kamerası ve park sensörleri gibi konfor ve güvenlik odaklı teknolojiler de Passat Alltrack'ın standart donanımları arasında müşterileri bekliyor.

TEKNİK DETAYLAR

Volkswagen Passat Alltrack'ın kaputu altında 200 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litre TDI dört silindirli dizel ünite karşımıza çıkıyor.

Söz konusu motor, offroad moduna sahip 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG ile kombine ediliyor.

Azami hızı 228 km/s olarak açıklanan modelin 0-100 km/s hızlanma süresi 7,3 saniye. Karma yakıt tüketimi de 5,2 l/100 km olarak duyuruldu.

YENİ VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK TÜRKİYE FİYATI

"Alltrack" donanım seviyesiyle satışa sunulacak olan Passat Alltrack'ın Türkiye fiyatı 1 milyon 081 bin 100 TL olarak açıklandı. Otomobilin vergisiz fiyatı ise 365 bin 200 TL seviyesinde.