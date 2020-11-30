Volkswagen Passat, Avrupa'da yolun sonuna geldi

Volkswagen, Amerika Birleşik Devletleri'ne özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın da fişini çekecek.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

PASSAT YOLUN SONUNA GELDİ

Volkswagen'in, Passat'ın ABD'de üretimine ve satışına son vereceğini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli SUV modellerine odaklanması olarak gösterilmişti.

Automotive News Europe'dan gelen şok iddiaya göre Volkswagen, ABD'ye özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın da fişini çekecek. Bu kararla Passat'ın 2023 yılında yollara veda etmesi bekleniyor.

Volkswagen'e yakın isimleri kaynak gösteren Automotive News Europe, markanın odağını iyiden iyiye SUV ve elektrikli modellerine kaydıracağını belirtiyor.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

Alman firma, Passat'ın Kuzey Amerika versiyonunu ürettiği ABD'deki Tennessee fabrikasında ise önümüzdeki yıllarda Aero B modelini üretmeyi hedefliyor.