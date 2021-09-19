Volkswagen Passat fiyat listesi: Eylül 2021 güncel Passat fiyatları

2021 Volkswagen Passat fiyat listesini sizler için derledik. İşte 2021 Volkswagen Passat modellerinin eylül ayı güncel fiyatları...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına elde ediyor. Ancak birkaç aydır gelen zamlardan sonra, modelin satışları biraz durgun.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmişti.

VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Passat güncel fiyat listesi; otomobilin Impression, Business ve Elegance donanım paketlerini kapsıyor. İşte eylül ayı güncel Passat fiyatları:

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression - 415 bin 600 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business - 472 bin 900 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 570 bin 800 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business - 755 bin 300 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance - 907 bin TL

VOLKSWAGEN PASSAT YOLUN SONUNA GELİYOR

Volkswagen'in, Passat'ın ABD'de ve Avrupa'da üretimine ve satışına son vereceğini geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli SUV modellerine odaklanması olarak gösterilmişti. Bu kararla Passat'ın 2023 yılından itiben yollara veda etmesi bekleniyor.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

Alman firma, Passat'ın Kuzey Amerika versiyonunu ürettiği ABD'deki Tennessee fabrikasında ise önümüzdeki yıllarda Aero B modelini üretmeyi hedefliyor.

SON PASSAT 2023'TE GELİYOR

Şu anda Almanya'da bulunan Emden tesisinde üretilen Passat modelleri, yeni nesil ile birlikte Skoda'nın Superb'i de ürettiği Kvasiny fabrikasına taşınacak ve 2023 yılında karşımıza çıkacak.