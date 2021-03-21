Volkswagen Passat fiyat listesi: Mart 2021 güncel Passat fiyatları

2021 Volkswagen Passat fiyat listesini sizler için derledik. İşte 2021 Volkswagen Passat modellerinin mart ayı güncel fiyatları...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Passat güncel fiyat listesi; otomobilin Impression, Business ve Elegance donanım paketlerinden oluşuyor. İşte mart ayı güncel Passat fiyatları:

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression - 380 bin 400 TL

- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business - 432 bin 800 TL

- Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 522 bin 300 TL

- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business - 656 bin 900 TL

- Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance - 788 bin 800 TL



VOLKSWAGEN PASSAT YOLUN SONUNA GELDİ

Volkswagen'in, Passat'ın ABD'de ve Avrupa'da üretimine ve satışına son vereceğini geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli SUV modellerine odaklanması olarak gösteriliyor. Bu kararla Passat'ın 2023 yılında yollara veda etmesi bekleniyor.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

Alman firma, Passat'ın Kuzey Amerika versiyonunu ürettiği ABD'deki Tennessee fabrikasında ise önümüzdeki yıllarda Aero B modelini üretmeyi hedefliyor.

SON PASSAT 2023'TE GELİYOR

Şu anda Almanya'da bulunan Emden tesisinde üretilen Passat modelleri, yeni nesil ile birlikte Skoda'nın Superb'i de ürettiği Kvasiny fabrikasına taşınacak ve 2023 yılında karşımıza çıkacak.

Volkswagen, SUV ve crossover rüzgarına karşı direnmek için modeli büyütmek için kolları sıvadı. Bu sebeple yeni Passat'ın çok daha uzun bir aks aralığı ile gelmesi bekleniyor.

ELEKTRİKLİ PASSAT GELECEK

Öte yandan aracın tasarımının tamamlandığını iddia eden kaynaklar, MQB platformu ile tamamen elektrikli bir Passat'ın ortaya çıkacağını da doğruladı.

Volkswagen'in 2023 yılı itibariyle yeni Passat'ı İngiltere'de satışa sunulacağı ve aynı yıl içinde Avrupa'ya da geleceği söyleniyor.