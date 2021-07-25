Volkswagen Passat fiyat listesi: Temmuz 2021 güncel Passat fiyatları

2021 Volkswagen Passat fiyat listesini sizler için derledik. İşte 2021 Volkswagen Passat modellerinin temmuz ayı güncel fiyatları...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahipti. Ancak birkaç aydır gelen zamlardan sonra, otomobil artık çok fazla tercih edilmiyor.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmişti.

VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ

Volkswagen Passat güncel fiyat listesi; otomobilin Impression, Business ve Elegance donanım paketlerinden oluşuyor. İşte temmuz ayı güncel Passat fiyatları:

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression - 437 bin 400 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business - 497 bin 700 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance - 600 bin 700 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business - 755 bin 300 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance - 907 bin TL

VOLKSWAGEN PASSAT ARTIK ÜRETİLMEYECEK

Volkswagen'in, Passat'ın ABD'de ve Avrupa'da üretimine ve satışına son vereceğini geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli SUV modellerine odaklanması olarak gösterilmişti. Bu kararla Passat'ın 2023 yılında yollara veda etmesi bekleniyor.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

Alman firma, Passat'ın Kuzey Amerika versiyonunu ürettiği ABD'deki Tennessee fabrikasında ise önümüzdeki yıllarda Aero B modelini üretmeyi hedefliyor.

SON PASSAT 2023'TE GELİYOR

Şu anda Almanya'da bulunan Emden tesisinde üretilen Passat modelleri, yeni nesil ile birlikte Skoda'nın Superb'i de ürettiği Kvasiny fabrikasına taşınacak ve 2023 yılında karşımıza çıkacak.