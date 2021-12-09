Volkswagen Passat fiyatlarına büyük zam: İşte aralık ayı güncel fiyat listesi

2021 Volkswagen Passat fiyat listesini sizler için derledik. İşte 2021 Volkswagen Passat modellerine gelen zamlar ve aralık ayına özel fiyat listesi...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmişti.

VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ

Son zamanlarda dolar kurunun sert yükselişi nedeniyle, birçok otomobilde olduğu gibi Passat modellerine de zam geldi.

Volkswagen Passat güncel fiyat listesi; otomobilin Impression, Business ve Elegance donanım paketlerini kapsıyor. İşte aralık ayı güncel Passat fiyatları ve kasım ayına göre değişim:

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression

Kasım: 457 bin 600 TL

Aralık: 615 bin 500 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business

Kasım: 520 bin 800 TL

Aralık: 700 bin TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance

Kasım: 628 bin 600 TL

Aralık: 845 bin 900 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business

Kasım: 831 bin 600 TL

Aralık: 1 milyon 118 bin 700 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance

Kasım: 998 bin 800 TL

Aralık: 1 milyon 343 bin 800 TL

VOLKSWAGEN PASSAT ARTIK SONLANIYOR

Volkswagen'in, Passat'ın ABD'de ve Avrupa'da üretimine ve satışına son vereceğini geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaşmıştık.

Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli SUV modellerine odaklanması olarak gösterilmişti. Bu kararla Passat'ın 2023 yılından itiben yollara veda etmesi bekleniyor.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

Alman firma, Passat'ın Kuzey Amerika versiyonunu ürettiği ABD'deki Tennessee fabrikasında ise önümüzdeki yıllarda Aero B modelini üretmeyi hedefliyor.

SON PASSAT'LAR 2023'TE

Şu anda Almanya'da bulunan Emden tesisinde üretilen Passat modelleri, yeni nesil ile birlikte Skoda'nın Superb'i de ürettiği Kvasiny fabrikasına taşınacak ve 2023 yılında karşımıza çıkacak.