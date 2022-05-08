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    Volkswagen Passat modellerine mayıs zammı: İşte güncel fiyat listesi

    2022 Volkswagen Passat fiyat listesini sizler için derledik. İşte Volkswagen Passat modellerine gelen zamlar ve otomobilin mayıs ayına özel fiyatları...
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 09:15
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    Volkswagen Passat modellerine mayıs zammı: İşte güncel fiyat listesi

    Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, son zamanlarda gelen zamlarla gündemde.

    Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı otomobil olarak dikkat çekiyor.

    Volkswagen Passat fiyat listesi

    Son zamanlarda dolar kurunun yükselişi ve maliyetlerin artması nedeniyle, birçok otomobilde olduğu gibi Passat modellerine de zamlar yapılıyor.

    Volkswagen Passat güncel fiyat listesi; otomobilin Impression, Business ve Elegance donanım paketlerini kapsıyor. İşte mayıs ayı güncel Passat fiyatları ve son aylardaki değişim:

    Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression

    • Ocak: 573 bin TL
    • Mart: 678 bin 700 TL
    • Nisan: 719 bin 300 TL
    • Mayıs: 769 bin 500 TL

    Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business

    • Ocak: 652 bin 300 TL
    • Mart: 772 bin 800 TL
    • Nisan: 819 bin TL
    • Mayıs: 876 bin 200 TL

    Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance

    • Ocak: 787 bin 300 TL
    • Mart: 944 bin TL
    • Nisan: 1 milyon TL
    • Mayıs: 1 milyon 70 bin 400 TL

    Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business

    • Ocak: 1 milyon 041 bin 700 TL
    • Mart: 1 milyon 204 bin 900 TL
    • Nisan: 1 milyon 276 bin 900 TL
    • Mayıs: 1 milyon 365 bin 900 TL

    Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance

    • Ocak: 1 milyon 251 bin TL
    • Mart: 1 milyon 447 bin 100 TL
    • Nisan: 1 milyon 533 bin 600 TL
    • Mayıs: 1 milyon 640 bin 600 TL

    volkswagen passat fiyat listes

    Passat Avrupa'ya veda etti

    Passat sedanın Avrupa'daki üretimi ve satışı geçtiğimiz aylarda sona erdi. Uzun tavanlı Passat Variant ise bir jenerasyon daha gördükten sonra durdurulacak.

    Volkswagen, ABD'ye özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın üretimine 2023 yılında son vermeyi planlıyordu.

    Ancak Alman üretici, Passat Variant'ın daha fazla satması ve elektrikli araç stratejisi nedeniyle Passat sedanın üretimine daha erken son verme kararı aldı.

    Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.

    Elektrikli Passat olarak anılan Aero B, ID serisindeki diğer modeller gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek ve tıpkı Passat gibi sedan ve station wagon gövde tipleriyle gelecek.

    passat

    volkswagen passat


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