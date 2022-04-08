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- Volkswagen Passat Nisan 2022 güncel fiyat listesi
Volkswagen Passat Nisan 2022 güncel fiyat listesi
- Haber Merkezi
- 08.04.2022 - 13:39
- Güncelleme : 08.04.2022 - 14:29
Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça popüler.
Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı otomobil olma özelliğine sahip.
VOLKSWAGEN PASSAT FİYAT LİSTESİ
Son zamanlarda dolar kurunun yükselişi ve maliyetlerin artması nedeniyle, birçok otomobilde olduğu gibi Passat modellerine de zamlar yapılıyor.
Volkswagen Passat güncel fiyat listesi; otomobilin Impression, Business ve Elegance donanım paketlerini kapsıyor. İşte nisan ayı güncel Passat fiyatları ve son aylardaki değişim:
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression
- Ocak: 573 bin TL
- Mart: 678 bin 700 TL
- Nisan: 719 bin 300 TL
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business
- Ocak: 652 bin 300 TL
- Mart: 772 bin 800 TL
- Nisan: 819 bin TL
Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance
- Ocak: 787 bin 300 TL
- Mart: 944 bin TL
- Nisan: 1 milyon TL
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business
- Ocak: 1 milyon 041 bin 700 TL
- Mart: 1 milyon 204 bin 900 TL
- Nisan: 1 milyon 276 bin 900 TL
Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance
- Ocak: 1 milyon 251 bin TL
- Mart: 1 milyon 447 bin 100 TL
- Nisan: 1 milyon 533 bin 600 TL
PASSAT, AVRUPA'YA VEDA ETTİ
Passat sedanın Avrupa'daki üretimi ve satışı geçtiğimiz aylarda sona erdi. Uzun tavanlı Passat Variant ise bir jenerasyon daha gördükten sonra durdurulacak.
VEDA BEKLENENDEN ERKEN OLDU
Volkswagen, ABD'ye özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın üretimine 2023 yılında son vermeyi planlıyordu.
Ancak Alman üretici, Passat Variant'ın daha fazla satması ve elektrikli araç stratejisi nedeniyle Passat sedanın üretimine daha erken son verme kararı aldı.
Uzun yıllardır Almanya'nın Emden tesisinde üretilen efsanevi model, bu değişim ile yerini başka modellere bırakacak.
Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile doldurmayı planlıyor.
Elektrikli Passat olarak anılan Aero B, ID serisindeki diğer modeller gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek ve tıpkı Passat gibi sedan ve station wagon gövde tipleriyle gelecek.