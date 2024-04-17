Volkswagen Passat Pro Sedan hakkında yeni bilgiler geldi Çin'de Volkswagen-SAIC ortaklığında üretilecek ve satılacak olan yeni Passat Pro Sedan ile ilgili son bilgileri derledik.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını geçen yılın başlarında durdurma kararı alan Volkswagen, 2024 Passat modelini sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle üretemeye başlamıştı.

Passat Sedan Çin'de var olmaya devam edecek

Alman üretici, yeni Passat Sedan'ı Çin'de satışa sunmaya hazırlanıyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak olan model, Volkswagen-SAIC ortaklığında üretilecek.

Çin'in Bilgi Teknolojileri ve Sanayi Bakanlığı, otomobilin yeni görüntülerini paylaştı.

Yeni Passat Sedan'ın Avruopa'daki Passat Variant ile benzer bir tasarım diline sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni Passat'ın kaputu altında 160 PS güç üreten 1.5 litre turbo dört silindirli ve 220 PS'lik 2.0 litre turbo dört silindirli benzinli motorlar yer alıyor.

Modelin iç mekanına ilişkin henüz bir görsel paylaşılmadı.