Volkswagen Passat satışları Türkiye'de durduruldu

Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu, artık Türkiye'deki fiyat listelerinden çıkartıldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Son zamanlarda elektrikli otomobillere daha çok yatırım yapan markalar, eski popüler modellerinden teker teker vazgeçiyor.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını bu yılın başlarında durdurma kararı alan Volkswagen, henüz ülkemiz için böyle bir adım atmamıştı.

Passat satışları Türkiye'de durduruldu

Volkswagen Passat Sedan, Türkiye'de de yolun sonuna geldi. Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu, artık Türkiye'deki fiyat listelerinden kaldırıldı.

Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek.



Volkwagen geri adım attı

Volkswagen Passat'ın Türkiye'deki durumuyla alakalı konuşan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. Volkswagen, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi." demişti. Görünüşe göre Volkswagen, değişen koşullar nedeniyle bu kararından vazgeçti.

Beklenenden erken veda etti

Volkswagen, ABD'ye özgü versiyondan sonra Avrupa pazarında satılan Passat'ın üretimine 2023 yılında son vermeyi planlıyordu.

Ancak Alman üretici, Passat Variant'ın daha fazla satması ve elektrikli araç stratejisi nedeniyle Passat sedanın üretimine daha erken son verme kararı aldı.

Uzun yıllardır Almanya'nın Emden tesisinde üretilen efsanevi model, bu değişim ile yerini başka modellere bırakacak.

Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero B ile dolduracak.

Elektrikli Passat olarak anılan Aero B, ID serisindeki diğer modeller gibi MEB platformu üzerine inşa edilecek ve tıpkı Passat gibi sedan ve station wagon gövde tipleriyle gelecek.

Volkswagen Passat fiyat listesi

Volkswagen Passat, aralık ayı itibarıyla markanın sıfır araç listesinde yer almıyor. Kasım ayında ise Passat sedanın ülkemizdeki fiyat listesi ve ocak ayına göre değişimi şöyle:

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Impression

Ocak: 573 bin TL

Kasım: 933 bin 400 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Business

Ocak: 652 bin 300 TL

Kasım: 1 milyon 064 bin 700 TL

Passat 1.5 TSI ACT 150 PS DSG - Elegance

Ocak: 787 bin 300 TL

Kasım: 1 milyon 298 bin 100 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Business

Ocak: 1 milyon 041 bin 700 TL

Kasım: 1 milyon 658 bin 700 TL

Passat 2.0 TDI SCR 150 PS DSG - Elegance