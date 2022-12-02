Volkswagen Passat, Türkiye'de yolun sonuna geldi

Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu, artık Türkiye'deki fiyat listelerinden de çıkartıldı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, artık yavaş yavaş pazarlardan çekiliyor.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını sona erdiren Volkswagen, Emden fabrikasında Passat'tan boşalan yeri, elektrikli crossover ID4 ve elektrikli sedan Aero ile doldurmayı planlıyor.

Passat Türkiye'de yolun sonuna geldi

Bu yılın başında Avrupa pazarı için üretiminin durdurulduğu açıklanan Volkswagen Passat Sedan, Türkiye'de de yolun sonuna geldi. Volkswagen Passat'ın sedan versiyonu, artık Türkiye'deki fiyat listelerinden kaldırıldı.

Passat, Avrupa'da olduğu gibi bir süre daha station wagon gövde tipindeki Passat Variant ve Passat Alltrack versiyonlarıyla satılmaya devam edecek.

Volkswagen Passat'ın Türkiye'deki durumuyla alakalı konuşan Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, daha önce yaptığı açıklamada, "Almanya dahil, Türkiye'den daha fazla Passat sedan satılan bir ülke yok. Volkswagen, 2024-2025'e kadar Türkiye için Passat sedanın üretim garantisini verdi." demişti. Görünüşe göre Volkswagen, değişen koşullar nedeniyle bu kararından vazgeçti.