Volkswagen Passat'ın yerini alacak elektrikli araç belli oldu

Volkswagen'in elektrikli araç stratejisi kapsamında geliştirdiği modellerine "ID.Vizzion" da eklendi. 2023 yılında piyasaya sunulması hedeflenen bu model, Passat'ın yerini alacak.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

PASSAT YOLUN SONUNA GELDİ

Volkswagen'in, Passat'ın ABD'de ve Avrupa'da fişini çekeceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli modellere odaklanması olarak gösterilmişti. Bu kararla Passat'ın 2023 yılında yollara veda etmesi bekleniyor.

PASSAT'IN YERİNİ ALACAK MODEL

2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten Volkswagen; ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. Volkswagen, bu yeni elektrikli aracını 2023'te Passat'ın yerine yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

VOLKSWAGEN ID.VIZZION NELER SUNACAK

ID.Vizzion, gelen ilk bilgilere göre 700 km menzille gelecek ve hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık kısa bir şarjın ardından 230 km boyunca yol alabilecek. Volkswagen, aracın bu etkileyici menzile ulaşmasını sağlamak için ise 84 kWh'lik bir pil kullanmayı hedefliyor.

Aracın tasarımı, şimdiye kadar karşımıza çıkan konsept araçlar ile benzer olacak. VW mühendislerinin tasarımı detaylandırırken özellikle maksimum aerodinamik verimlilik için çalıştığı belirtiliyor.